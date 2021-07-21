Чурко: «Если «Шахтер» не выиграет УПЛ – даже страшно, что там будет»
Чурко: «Не думаю, что будет большая разница между «Копенгагеном» и «Колосом»
Команда готова к любому сопернику
21 июля 13:20
фото - ФК Колос
Хавбек «Колоса» Вячеслав Чурко рассказал, чего ожидает от предстоящих матчей Лиги Конференций.
Не боишься грозных оппонентов в Лиги Конференций?
«Я думаю: чего бояться? Надо выходить и играть. Было время, когда в «Мариуполе» играл против АЗ и «Бордо», думаю, что эти команды были не хуже. Выходили и играли на равных.
Я считаю, что сейчас все клубы играют хорошо в футбол и не думаю, что будет большая разница между «Копенгагеном» и «Колосом». Надеюсь, что не будет разницы, и мы будем готовы к этим матчам».
Также в Лиге конференций будут играть «Рома» и «Тоттенхэм». С кем из них хотел бы сыграть?
«Наверное больше с «Ромой». Было время, когда я играл в Италии, почувствовал, как там. Было бы интересно попробовать, часто сравнивал «Колос» с командой «Фрозиноне», в которой я был. Думаю, что «Колос» сильнее и было бы интересно себя проверить с командой серии А».
В квалификационном этапе Лиги Конференций «Колосу» предстоит поединок с победителем пары «Стяуа» – «Шахтер Караганда».
«Ворскла» также узнала своего соперника в еврокубках и ей уже предрекли проблемы в матче.