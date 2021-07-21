Чурко: «Не думаю, что будет большая разница между «Копенгагеном» и «Колосом»

Команда готова к любому сопернику

фото - ФК Колос

Хавбек «Колоса» Вячеслав Чурко рассказал, чего ожидает от предстоящих матчей Лиги Конференций.

Не боишься грозных оппонентов в Лиги Конференций?

«Я думаю: чего бояться? Надо выходить и играть. Было время, когда в «Мариуполе» играл против АЗ и «Бордо», думаю, что эти команды были не хуже. Выходили и играли на равных. Я считаю, что сейчас все клубы играют хорошо в футбол и не думаю, что будет большая разница между «Копенгагеном» и «Колосом». Надеюсь, что не будет разницы, и мы будем готовы к этим матчам».

Также в Лиге конференций будут играть «Рома» и «Тоттенхэм». С кем из них хотел бы сыграть?

«Наверное больше с «Ромой». Было время, когда я играл в Италии, почувствовал, как там. Было бы интересно попробовать, часто сравнивал «Колос» с командой «Фрозиноне», в которой я был. Думаю, что «Колос» сильнее и было бы интересно себя проверить с командой серии А».

В квалификационном этапе Лиги Конференций «Колосу» предстоит поединок с победителем пары «Стяуа» – «Шахтер Караганда».

«Ворскла» также узнала своего соперника в еврокубках и ей уже предрекли проблемы в матче.