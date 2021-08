Чуть не убил рефери! Игрок «Реала» снес судью в жестком подкате

Каземиро и Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

В матче третьего тура испанской Примеры «Реал» на выезде минимально переиграл «Бетис» (0:1).

В середине второго тайма произошел интересный эпизод. Опорный хавбек мадридцев Каземиро в подкате выносил мяч из-под ног Набиля Фекира. Но под раздачу попал арбитр встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Бразилец срубил рефери, но так как не видел судью и сыграл чисто в мяч, то не получил предупреждение. Арбитр не пострадал и спокойно продолжил поединок.

Casemiro As Usual Clearing Everything On The Pitch pic.twitter.com/oDqAYIMbR5