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«Реал» объявил о продлении контракта с Каземиро
Соглашение рассчитано на четыре года
19:26
Фото: AFP
«Реал» через свой сайт объявил о продлении контракта с полузащитником Каземиро.
Новое соглашение рассчитано до 2024-го года. Предыдущее истекало в конце сезона.
За «Реал» Каземиро выступает с 2013-го года. Лишь в сезоне 2014/15 бразилец уехал в аренду в «Порту», но после нее стал основным игроком команды.
В прошлом сезоне на счету Каземиро 7 голов и 6 ассистов в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах.
Накануне, экс-игрок «Реала» Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед».
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