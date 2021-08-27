«Реал» объявил о продлении контракта с Каземиро

Соглашение рассчитано на четыре года

Фото: AFP

«Реал» через свой сайт объявил о продлении контракта с полузащитником Каземиро.

Новое соглашение рассчитано до 2024-го года. Предыдущее истекало в конце сезона.

За «Реал» Каземиро выступает с 2013-го года. Лишь в сезоне 2014/15 бразилец уехал в аренду в «Порту», но после нее стал основным игроком команды.

В прошлом сезоне на счету Каземиро 7 голов и 6 ассистов в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Накануне, экс-игрок «Реала» Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед».