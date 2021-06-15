Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов из-за Роналду

Вместо рекламы получили убытки

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Компания Coca-Cola понесла убытки в 4 миллиарда евро из-за поступка Криштиану Роналду на пресс-конференции, сообщает Marca.

Во время одной из пресс-конференций сборной Португалии произошел забавный инцидент: Криштиану Роналду увидел, что на столе перед ним заранее поставили две бутылочки Coca-Cola, убрал бутылки в сторону и призвал людей пить воду.

Cтоимость акций компании, спонсирующей Евро-2020, на бирже упала на 1,6% через 30 минут после отказа Роналду от колы. Coca-Cola подешевела с $ 242 млрд до $ 238 млрд, а общие убытки составили $ 4 млрд.

Таким образом, вместо того, что бы прорекламировать свой бренд с помощью именитого футболиста, компания понесла огромные убытки. Негативное отношение Роналду к газированным напиткам привело к стремительным падениям акций организации, а сам футболист получил только волну всеобщего фанатского одобрения.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро.