Сегодня состоятся заключительные матчи группового этапа Евро-2020
Далич: «Мы верили, что можем выиграть, спокойно и сосредоточенно вели игру»
Наставник сборной Хорватии – о победе над Шотландией
Златко Далич / Фото - gol.dnevnik.hrГлавный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился эмоциями после победы над Шотландией (3:1) в матче 3-го тура группового раунда Евро-2020.
Цитирует Далича официальный сайт UEFA.
«Пропустив гол, мы не остановились. Мы верили, что можем выиграть, спокойно и сосредоточенно вели игру. Рано или поздно мы должны были забить. Это был сложный матч против сильных соперников, но мы справились. Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Вы даете нам силы и сможете нами гордиться. Эти 10 дней стали серьезной проверкой для меня и остальных. Мы показали, на что способны».
Напомним, подопечный Далича Лука Модрич – первый хорватский футболист, забивавший на трех разных Евро. Ранее он забивал на Евро-2016 и Евро-2008.
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