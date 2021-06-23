Модрич – игрок года в Хорватии
Модрич – первый хорват, забивавший на трех Евро
Он отличился в воротах Шотландии
Фото: Marca
Хорватия обыграла Шотландия (3:1) в матче Евро-2020.
Один из голов забил полузащитник Лука Модрич. Он вошел в историю чемпионатов Европы своей страны.
Модрич – первый хорватский футболист, забивавший на трех разных Евро. Ранее он забивал на Евро-2016 и Евро-2008.
С Шотландией он также сделал ассист и помог команде выйти в плей-офф.
Хорватия, по итогу, заняла второе место своей группы.
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