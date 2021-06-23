Модрич – первый хорват, забивавший на трех Евро

Он отличился в воротах Шотландии

Фото: Marca

Хорватия обыграла Шотландия (3:1) в матче Евро-2020.

Один из голов забил полузащитник Лука Модрич. Он вошел в историю чемпионатов Европы своей страны.

Модрич – первый хорватский футболист, забивавший на трех разных Евро. Ранее он забивал на Евро-2016 и Евро-2008.

С Шотландией он также сделал ассист и помог команде выйти в плей-офф.

Хорватия, по итогу, заняла второе место своей группы.