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Модрич – первый хорват, забивавший на трех Евро

Он отличился в воротах Шотландии
Футбол Евро-2020
08:52
Модрич – первый хорват, забивавший на трех Евро
Фото: Marca

Хорватия обыграла Шотландия (3:1) в матче Евро-2020.

Один из голов забил полузащитник Лука Модрич. Он вошел в историю чемпионатов Европы своей страны.

Модрич – первый хорватский футболист, забивавший на трех разных Евро. Ранее он забивал на Евро-2016 и Евро-2008.

С Шотландией он также сделал ассист и помог команде выйти в плей-офф. 

Хорватия, по итогу, заняла второе место своей группы.

Андрей Усмонов
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Теги

Лука Модрич сборная Хорватии (футбол)

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