Официально. Дани Алвес покинул бразильский клуб, в котором играл 2 года
Дани Алвес отклонил все предложения
Бразилец будет ждать вариантов зимой
Дани Алвес / Фото: A Bola
Защитник Дани Алвес решил не подписывать контракт ни с одним из клубов.
На данный момент он является свободным агентом после ухода из «Сан-Паулу». Там ему задержали зарплату.
У него были варианты из Бразилии, но 38-летний игрок решил подождать до зимы, сообщает A Bola. Он хочет вернуться в Европу.
Алвес хочет вновь играть за «Барселону» и ждет зимнего трансферного окна. Впрочем, он готов рассмотреть и другие варианты.
Завершать карьеру он не намерен.
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