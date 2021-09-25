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Дани Алвес отклонил все предложения

Бразилец будет ждать вариантов зимой
Футбол В мире
11:10
Дани Алвес отклонил все предложения
Дани Алвес / Фото: A Bola

Защитник Дани Алвес решил не подписывать контракт ни с одним из клубов.

На данный момент он является свободным агентом после ухода из «Сан-Паулу». Там ему задержали зарплату.

У него были варианты из Бразилии, но 38-летний игрок решил подождать до зимы, сообщает A Bola. Он хочет вернуться в Европу.

Алвес хочет вновь играть за «Барселону» и ждет зимнего трансферного окна. Впрочем, он готов рассмотреть и другие варианты.

Завершать карьеру он не намерен.

 

Андрей Усмонов
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