Даниэльссон лично извинился перед Бесединым и признал свою вину

Даниэльсон влетел в Беседина / Фото: easttimor.bpositivenow.com

Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон в комментарии порталу aftonbladet.se рассказал, что после матча 1/8 финала с Украиной (1:2) пришел в раздевалку команды-соперника и извинился перед Артемом Бесединым, которого он тяжело травмировал.



Судьи использовали VAR и пришли к выводу, что там была красная карточка – вероятно, так оно и есть, даже если в тот момент это казалось немного несправедливым.

У меня не было намерения причинить вред. Я сказал ему это, и надеюсь, он быстро поправится. Он не говорит по-английски, и их капитану пришлось переводить, это звучало так, будто он принял мои извинени.

Это очень тяжело. Я хотел остаться на поле и помочь команде. Казалось, что мы были в хорошем положении, чтобы выиграть матч, но вместо этого проиграли. Это был не тот конец, которого я хотел на чемпионате Европы».