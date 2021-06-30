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Даниэльссон лично извинился перед Бесединым и признал свою вину

Швед пожелал украинцу скорейшего выздоровления

Футбол Евро-2020
13:58
Даниэльссон лично извинился перед Бесединым и признал свою вину
Даниэльсон влетел в Беседина / Фото: easttimor.bpositivenow.com

Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон в комментарии порталу aftonbladet.se рассказал, что после матча 1/8 финала с Украиной (1:2) пришел в раздевалку команды-соперника и извинился перед Артемом Бесединым, которого он тяжело травмировал.

«Я видел повторы, и это выглядит не очень хорошо. Его колено согнулось назад.

Судьи использовали VAR и пришли к выводу, что там была красная карточка – вероятно, так оно и есть, даже если в тот момент это казалось немного несправедливым.

У меня не было намерения причинить вред. Я сказал ему это, и надеюсь, он быстро поправится. Он не говорит по-английски, и их капитану пришлось переводить, это звучало так, будто он принял мои извинени.

Это очень тяжело. Я хотел остаться на поле и помочь команде. Казалось, что мы были в хорошем положении, чтобы выиграть матч, но вместо этого проиграли. Это был не тот конец, которого я хотел на чемпионате Европы».

Напомним, Беседин должен вылететь в Киев, где ему проведут медицинское обследование.


Карен Агабекян
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Теги

сборная Швеции (футбол) Артем Беседин

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