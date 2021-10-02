Гвардиола: «Чувствую, как поднялся уровень Лиги чемпионов. Когда выигрываешь матч на групповом этапе, нужно праздновать»
Данило: «Думаю, Гвардиола ночью укладывает жену так, будто она игрок на поле»
Многие говорят, что специалист одержим футболом
Хосеп Гвардиола / фото - Eurosport
Защитник «Ювентуса» Данило поделился с La Repubblica мнением о скрупулезной тренерской работе наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы:
«Мне повезло поработать с такими тренерами, как Зидан, Аллегри и Гвардиола. Я старался учиться у каждого из них. Гвардиола изменил мой взгляд на многие вещи, но я мало играл из-за травмы.
Да, с Гвардиолой действительно непросто иметь хорошие отношения. Он никогда не расслабляется, всегда думает о футболе. Думаю, дома ночью он укладывает жену на диван так, будто она игрок на поле».
Бразилец работал под руководством специалиста с 2017 по 2019 год, пока не перебрался в туринский «Ювентус», войдя в сделку по обмену. В обратном направлении из Италии отправился Жоау Канселу.
Ранее Гвардиола рассказал о повысившемся уровне конкуренции в Лиге чемпионов.
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