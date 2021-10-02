Данило: «Думаю, Гвардиола ночью укладывает жену так, будто она игрок на поле»

Многие говорят, что специалист одержим футболом

Хосеп Гвардиола / фото - Eurosport

Защитник «Ювентуса» Данило поделился с La Repubblica мнением о скрупулезной тренерской работе наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы:

«Мне повезло поработать с такими тренерами, как Зидан, Аллегри и Гвардиола. Я старался учиться у каждого из них. Гвардиола изменил мой взгляд на многие вещи, но я мало играл из-за травмы. Да, с Гвардиолой действительно непросто иметь хорошие отношения. Он никогда не расслабляется, всегда думает о футболе. Думаю, дома ночью он укладывает жену на диван так, будто она игрок на поле».

Бразилец работал под руководством специалиста с 2017 по 2019 год, пока не перебрался в туринский «Ювентус», войдя в сделку по обмену. В обратном направлении из Италии отправился Жоау Канселу.

Ранее Гвардиола рассказал о повысившемся уровне конкуренции в Лиге чемпионов.