Сборная Венесуэлы вместе с форвардом «Динамо» разгромно уступила Чили
Данило Силва: «Меня ни разу не штрафовали в «Динамо»
Бразилец заявил, что он – очень спокойный
Данило Силва / Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший игрок «Динамо» Данило Силва заявил, что его ни разу не штрафовали в киевском клуба. Слова бразильца приводит пресс-служба «бело-синих».
- У тебя были штрафы в «Динамо»?
– Нет. Никогда. Можешь спросить у президента. За 7 лет здесь не было штрафов.
- А за превышение скорости?
– Не помню. Нет. Я очень спокойный
Напомним, в 11-м туре УПЛ «Динамо» сыграет со «Львовом». Прогноз на этот матч.
Комментарии 0