Данило Силва: «Меня ни разу не штрафовали в «Динамо»

Бразилец заявил, что он – очень спокойный

Данило Силва / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок «Динамо» Данило Силва заявил, что его ни разу не штрафовали в киевском клуба. Слова бразильца приводит пресс-служба «бело-синих».

- У тебя были штрафы в «Динамо»?

– Нет. Никогда. Можешь спросить у президента. За 7 лет здесь не было штрафов.

- А за превышение скорости?

– Не помню. Нет. Я очень спокойный



Напомним, в 11-м туре УПЛ «Динамо» сыграет со «Львовом». Прогноз на этот матч.