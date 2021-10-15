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«Заря» отберет очки у «Шахтера» и другие прогнозы на матчи 11-го тура УПЛ

Чемпионат Украины снова возвращается после паузы
Футбол Украинская Премьер-лига
15 октября 09:00
«Заря» отберет очки у «Шахтера» и другие прогнозы на матчи 11-го тура УПЛ Превью
Фото: УПЛ

УПЛ возвращается после паузы на матчи национальных сборных, на очереди 11-й тур. Отметим, что на этот раз в туре будет сыграно 7 матчей, а не 8, поскольку игра «Ингулец» – «Рух» перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса в составе львовян.

«Шахтер» – «Заря» (15 октября, 17:00)

Пожалуй, один из самых интересных матчей в 11-м туре. Встречи «Зари» с грандами украинского футбола всегда вызывают некий интерес, ведь все мы знаем, что луганчане способны дать бой и «Шахтеру», и «Динамо». К примеру, в прошлом сезоне в одном из матчей «Заря» обыграла «Шахтер» в Киеве. Как «Шахтер», так и «Динамо» всегда тяжело возвращаются после матчей сборных. Тем более, у «горняков» уже во вторник матч в Лиги чемпионов против «Реала», о котором сложно не думать. Возможно, это сыграет на руку «Заре», которая точно хорошо настроится на «горняков». Ну и так уж сложилось в последние годы, что «Шахтеру» очень сложно против команды Скрипника.

Прогноз: ничья 1:1.

«Мариуполь» – «Металлист-1925» (16 октября, 14:00)

«Мариуполь – главный аутсайдер УПЛ прямо сейчас, у команды Маркевича совершенно не клеится игра. «Металлист-1925» же был в хорошей форме до матчей сборных – три победы подряд (две – в УПЛ и одна в Кубке Украины). В последний раз харьковчане проигрывали в чемпионате Украины больше месяца назад – 11-го сентября. Но сейчас неизвестно, в каком состоянии будут команды, да и «Мариуполю» больше нельзя терять очки, ведь команда сейчас на самом дне. Приазовцы точно постараются заработать хотя бы один балл в родных стенах.

Прогноз: ничья 0:0.

«Львов» – «Динамо» (16 октября, 17:00)

«Львов – один из аутсайдеров чемпионата Украины. И сейчас реально сложно найти факторы в пользу львовского клуба в этом матче. Тем не менее, как мы уже говорили, именно после игр сборных наши гранды находятся в непонятном состоянии (ведь делегируют много футболистов в национальные команды), и в этот момент в матчах с ними за что-то можно зацепиться. Но «Динамо», понимая важность чемпионской гонки, не собирается терять очки. Киевлянам будет непросто, но свою минимальную победу команда Луческу одержит.

Прогноз: победа «Динамо» со счетом 2:1.

«Днепр-1» – «Колос» (16 октября, 19:30)

«Днепр-1» является фаворитом встречи не только с точки зрения расположения команд в турнирной таблице, но и исходя из лучшей игровой формы команды Йовичевича. «Колос» не впечатляет в нынешнем сезоне, команда из Ковалевки находится в неком кризисе. «Днепр-1» же должен брать дежурные три очка, которые команде очень нужны в рамках борьбы за зону еврокубков.

Прогноз: минимальная победа «Днепра-1».

«Минай» – «Десна» (17 октября, 14:00)

«Десна» феерически начал сезон с 4-х побед подряд, а затем забуксовала. Команда Рябоконя в этом сезоне находится в непонятном состоянии, да и финансовые проблемы явно давят на игроков. «Минай» находится в зоне вылета, команда показывает не очень привлекательный и не самый эффективный футбол. «Десна» проиграла в последних двух турах, соперник – как раз такой, чтобы прервать неприятную серию.

Прогноз: победа «Десны» со счетом 2:0.

«Александрия» – «Ворскла» (17 октября, 19:30)

Этот матч был бы центральным в туре, если бы не встреча «Зари» и «Шахтера». «Ворскла» набрала хороший ход и выдала серию из трех побед подряд в УПЛ. Команда Максимова лишь на 2 очка отстает от второго «Шахтера». «Александрия» же показывает нестабильный футбол в этом сезоне, но свои очки исправно набирает. Команда Юрия Гуры дает бой любому сильному сопернику в этом сезоне. Есть ощущение, что «Ворскла» также прочувствует на себе сложности против подопечных Юрия Гуры. Полтавчане играют интереснее, но «Александрия» не проиграет дома.

Прогноз: ничья 2:2.

«Черноморец» – «Верес» (18 октября, 19:30)

Закрывать тур будет встреча в Одессе в понедельник, в это матче сойдутся два недавних представителя Первой лиги. И если «Верес» периодически набирает очки и держится в середине таблицы, то «Черноморец» даже с его привлекательной игрой пока находится среди аутсайдеров. В этой игре мы можем ожидать красочного футбола, так как командам пока особо нечего терять, но и очки нужно набирать. Тем не менее, победителя не будет.

Прогноз: ничья 1:1.

Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Заря Динамо Киев Ворскла Александрия

Комментарии 1

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15 октября 2021г. 15:34
Ну такое себе прогнозирование, как говорится писалось на коленке:(
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