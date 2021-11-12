Даже не Роналду. В Англии назвали лучшего игрока октября

На счету вингера 9 голевых действий

Мохаммед Салах / фото - UEFA

Пресс-служба английской Премьер-лиги назвала лучшего футболиста в октябре.

Им был признан нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах, оформивший за 4 матча пять голов и четыре ассиста.

Египтянин обогнал в голосовании Бена Чилуэлла («Челси»), Максвелла Корне («Бернли»), Фила Фодена («Манчестер Сити»), Валентино Ливраменто («Саутгемптон»), Аарона Рэмсдейла («Арсенал»), Деклана Райса («Вест Хэм») и Юри Тилеманса («Лестер»).

В текущем сезоне Салах уже успел оформить 21 голевое действие за 15 матчей.

В сентябре египтянина в гонке за наградой MVP месяца опередил форвард МЮ Криштиану Роналду.

Ранее португальский нападающий «Ливерпуля» поставил Салаха и Роналду в один ряд.