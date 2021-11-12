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Даже не Роналду. В Англии назвали лучшего игрока октября
На счету вингера 9 голевых действий
14:08
Мохаммед Салах / фото - UEFA
Пресс-служба английской Премьер-лиги назвала лучшего футболиста в октябре.
Им был признан нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах, оформивший за 4 матча пять голов и четыре ассиста.
Египтянин обогнал в голосовании Бена Чилуэлла («Челси»), Максвелла Корне («Бернли»), Фила Фодена («Манчестер Сити»), Валентино Ливраменто («Саутгемптон»), Аарона Рэмсдейла («Арсенал»), Деклана Райса («Вест Хэм») и Юри Тилеманса («Лестер»).
В текущем сезоне Салах уже успел оформить 21 голевое действие за 15 матчей.
В сентябре египтянина в гонке за наградой MVP месяца опередил форвард МЮ Криштиану Роналду.
Ранее португальский нападающий «Ливерпуля» поставил Салаха и Роналду в один ряд.
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