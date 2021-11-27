Даже не Стерлинг. Вингер «Манчестер Сити» договорился с «Барселоной» о трансфере

Игрок хочет вернуться на родину

Ферран Торрес / фото - Manchester City FC

Испанский хавбек «Манчестер Сити» Ферран Торрес хочет перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, вингер попросил у главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы отпустить его в каталонский клуб, и тот дал свое добре.

Между «сине-гранатовыми» и игроком уже есть договоренность и обе стороны готовы пойти на эту сделку. Осталось только утрясти финансовый вопрос с боссами «Сити».

Испанец перешел в МС прошлым летом из «Валенсии» за 23 миллиона евро, так что «горожане» попытаются выручить за него больше, чем сами заплатили в своей время. Авторитетный портал Transfermakrt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.

Также источник сообщает, что «Барселона» не сможет приобрести футболиста, если не продаст нескольких своих игроков. «Блаугранас» до сих пор испытывают серьезные проблемы с деньгами.

В текущем сезоне Торрес 7 раз появился на поле, успев забить трижды и отдать одну голевую передачу.

Ранее «сине-гранатовые» интересовались другим вингером «горожан» Рахимом Стерлингом.

Напомним, украинский хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко зимой может оказаться в другом клубе АПЛ.