Даже не в заявке. Зинченко не сыграет с «Челси», и уже известна причина

Александр Зинченко / фото - MCFC

Сегодня, 15-го января «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в матче 22-го тура АПЛ.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже определился со стартовым составом на эту игру.

Украинский защитник Александр Зинченко даже не попал в заявку команды. Игрок недавно вылечился от коронавируса, но снова отправился в лазарет из-за небольшого повреждения, сообщает журналист Саймон Баджковски.

Your City XI to take on Chelsea!



XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Sterling, Foden, Grealish



SUBS | Steffen, Dias, Gundogan, Jesus, Fernandinho, Mbete, McAtee, Lavia, Wilson-Esbrand#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/LSGNkqolWj