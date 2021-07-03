Де Брюйне: «Бельгия старалась изо всех сил»

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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал сайту UEFA поражение от Италии (1:2) и вылет из Евро-2020.

Им удалось забить фантастически второй гол, а при первом, возможно, имела место быть наша ошибка. Соперники больше владели мячом, что может только разочаровывать.

Лично для меня это были четыре-пять напряженных недель. Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок. Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог».