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Де Брюйне: «Бельгия старалась изо всех сил»

Полузащитник расстроен вылетом из Евро
Футбол Евро-2020
10:10
Де Брюйне: «Бельгия старалась изо всех сил»
Фото: BBC

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал сайту UEFA поражение от Италии (1:2) и вылет из Евро-2020.

«Вылет из любого турнира всегда расстраивает. Мы перепробовали все, для того чтобы победить, но успеха добились наши соперники. Бельгия старалась изо всех сил.

Им удалось забить фантастически второй гол, а при первом, возможно, имела место быть наша ошибка. Соперники больше владели мячом, что может только разочаровывать.

Лично для меня это были четыре-пять напряженных недель. Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок. Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог».

Роберто Мартинес признался, что ему не в чем винить свих игроков.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Бельгии (футбол) Кевин Де Брюйне

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