Манчини: «Италии не было слишком тяжело с Бельгией»
Де Брюйне: «Бельгия старалась изо всех сил»
Полузащитник расстроен вылетом из Евро
Фото: BBC
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал сайту UEFA поражение от Италии (1:2) и вылет из Евро-2020.
«Вылет из любого турнира всегда расстраивает. Мы перепробовали все, для того чтобы победить, но успеха добились наши соперники. Бельгия старалась изо всех сил.
Им удалось забить фантастически второй гол, а при первом, возможно, имела место быть наша ошибка. Соперники больше владели мячом, что может только разочаровывать.
Лично для меня это были четыре-пять напряженных недель. Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок. Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог».
Роберто Мартинес признался, что ему не в чем винить свих игроков.