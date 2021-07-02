Де Брюйне готов сыграть против Италии

Лидер сборной Бельгии успел восстановиться к центральному матчу четвертьфинала Евро

Кевин де Брюйне / Фото - Goal

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне полностью восстановился после травмы. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, хавбек уже принимал участие в тренировках команды. Он сможет сыграть в матче четвертьфинала Евро-2020 против Италии.

Напомним, де Брюйне получил травму в поединке предыдущей стадии. Тогда «красные дьяволы» одолели Португалию (1:0).

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 2 июля, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Бельгия – Италия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.