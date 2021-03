Де Брюйне, Модрич и Рамос – в команде недели Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/realmadrid

UEFA объявил символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

В нее попали защитник «Реала» Серхио Рамос и полузащитники Лука Модрич и Кевин де Брюйне.

Sergio Ramos racked up the most #UCLfantasy points this week with De Bruyne starring in midfield #UCL | @PlayStationEU