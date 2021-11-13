Де Брюйне назвал условие, при котором будет уместно проводить ЧМ раз в два года

Футболисты сейчас играют в очень интенсивном графике

Кевин Де Брюйне / фото - beIN SPORTS Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прокомментировал для Belga идею FIFA проводить чемпионат мира по футболу каждые два года: «В начале сезона у меня была встреча с FIFA и Арсеном Венгером, на которой они объяснили, чего хотят добиться. Чтобы достичь желаемого, нужно будет скоординировать действия всех федераций, UEFA и FIFA. Все должны работать вместе. Я настаивал на том, что необходимо оставить для игроков нормальный отпуск в конце сезона. Но сама по себе идея неплоха, если все будут готовы сотрудничать». Напомним, президент FIFA высказал мнение о возможном проведении чемпионата мира каждые два года.

Павел Харченко