Официально. Де Бур уволился со сборной Нидерландов
Де Бур прокомментировал отставку с поста тренера сборной Нидерландов
«Оранжевые» вылетели с чемпионата Европы
Франк Де Бур / Фото: Twitter
Бывший главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал свою отставку.
«Ожидая оценку своей работы, я принял решение покинуть пост главного тренера сборной. Очевидно, цель не была достигнута.
Когда в 2020 году со мной связались по поводу назначения на эту должность, я счел это честью и вызовом, но также понимал и то, какое давление будет оказываться на меня. Сейчас оно продолжает расти, и это не лучшая ситуация – ни для меня, ни для игроков, готовящихся к матчам квалификации ЧМ-2022.
Я хочу поблагодарить всех: и фанатов, и футболистов, а также менеджмент, создавший по-настоящему первоклассные условия на базе национальной команды».
Сборная Нидерландов вылетела с Евро-2020, проиграв Чехии (0:2).
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