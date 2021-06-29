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Де Бур прокомментировал отставку с поста тренера сборной Нидерландов

«Оранжевые» вылетели с чемпионата Европы
Футбол Евро-2020
19:53
Де Бур прокомментировал отставку с поста тренера сборной Нидерландов
Франк Де Бур / Фото: Twitter

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал свою отставку.

«Ожидая оценку своей работы, я принял решение покинуть пост главного тренера сборной. Очевидно, цель не была достигнута.

Когда в 2020 году со мной связались по поводу назначения на эту должность, я счел это честью и вызовом, но также понимал и то, какое давление будет оказываться на меня. Сейчас оно продолжает расти, и это не лучшая ситуация – ни для меня, ни для игроков, готовящихся к матчам квалификации ЧМ-2022.

Я хочу поблагодарить всех: и фанатов, и футболистов, а также менеджмент, создавший по-настоящему первоклассные условия на базе национальной команды».


Сборная Нидерландов вылетела с Евро-2020, проиграв Чехии (0:2).

Источник: knvb.nl Петр Приходько
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Теги

Франк де Бур сборная Нидерландов (футбол)

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