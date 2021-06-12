Де Бур рассказал, какой будет схема сборной Нидерландов во время матча с Украиной

Встреча состоится уже завтра

Франк де Бур / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур рассказал о схеме своей команды в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Украиной. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Мы всегда пытаемся играть в доминирующий футбол и хотим это делать при 3-5-2. Думаю, 5-3-2 звучит в плохом ключе. Я предпочитаю говорить 3-5-2, потому что мы хотим контролировать игру, и тогда вингбеки должны располагаться высоко. Таким образом вы играете с 3 защитниками.

При замене одного вингбека вы переходите на 4-3-3. Мы начнем матч против Украины по схеме 3-5-2, а во время игры посмотрим. Может, также начнем в 4-3-3.

При построении 5-3-2 у нас лучшие футболисты располагаются на лучших позициях. Игроки, которые играли на высшем уровне в такой формации весь год».



Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня в 22:00 в Амстердаме.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.