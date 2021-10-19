Де Дзерби: «Для нас, итальянских тренеров, Анчелотти – маэстро»

Тренеры уже встречались в Серии А

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, чего ждет от матча с мадридским «Реалом», который возглавляет его соотечественник Карло Анчелотти.

Как вам «Реал» при Анчелотти? Чего ожидаете от этого матча? Вы оба – итальянцы. Возможно, что-то еще вас объединяет?

«Карло Анчелотти внес большой вклад в историю итальянского футбола и как игрок, и как наставник. Для нас, итальянских тренеров, Анчелотти – маэстро. Многие смотрят на него, как он тренирует. Он показал, что может тренировать сильные команды на самом высоком уровне. Чего ожидаю? Что «Реал» будет показывать свой футбол, потому что мадридцы тоже любят хорошо играть. Я не думаю, что они приехали сюда не атаковать. Считаю, они хотят показать здесь именно то, как они умеют наступать, показать свой футбол».

Вы встречались с Карло Анчелотти в чемпионате Италии. Какие воспоминания остались после тех матчей? Есть ли чувство, что дело не завершили и хотите обыграть этого соперника уже в качестве тренера «Реала»?

«Работа тренера всегда должна показывать что-то. Да, наши команды уже противостояли друг другу, когда Анчелотти работал с «Наполи». Если мы не победили, то, может быть, потому что «Наполи» сильный противник. Но я считаю, что мы не должны рассматривать предстоящий матч как Анчелотти против Де Дзерби. Единственное, что здесь можно знать: два итальянских тренера, итальянская тренерская школа. Более правильно смотреть с этой точки зрения».

Игра состоится сегодня, 19 октября в 22:00 на «Олимпийском».

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Реал».

Напомним, один из лидеров «горняков» пропустит матч с испанским грандом.