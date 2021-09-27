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Де Дзерби: «Интер» сильнее, но я думал, что «Шахтер» сильнее «Шерифа»

Наставник «горняков» поделился ожиданиями от предстоящего матча в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
27 сентября 21:40
Де Дзерби: «Интер» сильнее, но я думал, что «Шахтер» сильнее «Шерифа»
Роберто Де Дзерби / фото - shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча с «Интером» в Лиге чемпионов.

«Конечно, «Интер» – очень сильная команда. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат. Считаю, что они сильнее, чем в прошлом сезоне. Но мы «Шахтер», мы всегда стараемся играть, чтобы показать хороший футбол.

«Интер» – сложный соперник, но мы тоже начали новый цикл, поэтому нам нужно хорошо сыграть».

Что вы имеете в виду говоря, что команда Индзаги сильнее команды Конте?

«Я уже говорил. Они потеряли Хакими и Лукаку, но заменили их хорошими футболистами. Также они потеряли Антонио Конте, которого я считаю одним из лучших тренеров Италии, но заменили его Симоне Индзаги – тоже хорошим специалистом, которого я хорошо знаю.

После победы в Серии А они чувствуют себя более уверенными».

Не вызывает ли у вас больше волнения игра с итальянской командой в Лиге чемпионов? И нет ли больше давления?

«Не могу сказать, что я не чувствую давления, потому что по-другому я не мог бы работать. В этой работе нормально, что есть ожидания, моя концентрация – 100%.

Также я думаю, что у нас есть очень важный матч против «Динамо» в воскресенье, где нам тоже нужно показать хороший футбол. Впереди у нас много интересных матчей».

Вы уже не раз выигрывали у команд Симоне Индзаги. Насколько комфортно вам играть против этого тренера?

«Много играл против Симоне: иногда везло мне, иногда ему. Очень ценю его как тренера. Завтра будет интересный матч».

Ожидаете, что «Интер» будет больше атаковать? Обе команды проиграли первые матчи – что вы думаете по поводу этой ситуации?

«Обе проиграли, но по-разному – «Интер» уступил «Реалу».

Не думаю, что «Интер» будет менять свою игру, не знаю, как они завтра будут играть. Я посмотрел матч с «Аталантой» – они показали очень хороший, физический футбол.

Мы знаем, как они играют, но команда в Лиге чемпионов должна уметь играть в любых ситуациях. Думаю, это самое главное».

95% тренеров не называют стартовый состав и 5% - называют. В какой вы категории?

«Я в той категории тренеров, которые называют стартовый состав футболистам. Сегодня я, конечно, не назову состав».

Что нужно сделать «Шахтеру», чтобы победить «Интер»?

«Даже если мы завтра сделаем все, что можем, это не значит, что мы можем победить. «Интер» сильнее, но я тоже думал, что «Шахтер» сильнее «Шерифа», а в конце получился другой результат. Футбол – это всегда интересно, потому что все матчи начинаются 0:0.

Завтра мы должны хорошо играть с мячом и без него, должны играть смело. Практически все футболисты должны развлекаться на поле, потому что так они могут дать 100%. Завтра увидим».

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

Рене Тер Велде
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Интер

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