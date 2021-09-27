Де Дзерби: «Интер» сильнее, но я думал, что «Шахтер» сильнее «Шерифа»

Роберто Де Дзерби / фото - shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча с «Интером» в Лиге чемпионов.

«Интер» – сложный соперник, но мы тоже начали новый цикл, поэтому нам нужно хорошо сыграть».

Что вы имеете в виду говоря, что команда Индзаги сильнее команды Конте?

После победы в Серии А они чувствуют себя более уверенными».

Не вызывает ли у вас больше волнения игра с итальянской командой в Лиге чемпионов? И нет ли больше давления?

«Не могу сказать, что я не чувствую давления, потому что по-другому я не мог бы работать. В этой работе нормально, что есть ожидания, моя концентрация – 100%.

Также я думаю, что у нас есть очень важный матч против «Динамо» в воскресенье, где нам тоже нужно показать хороший футбол. Впереди у нас много интересных матчей».