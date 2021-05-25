Де Дзерби – новый главный тренер «Шахтера». Нераскрывшийся талант «Милана», которым восторгается Гвардиола

Он не смог заявить о себе как о футболист, но заслуживает внимания в качестве алленаторе

Эксклюзив

Роберто Де Дзерби / Фото – RomaPress.net

Все, это официально. «Шахтер» получил нового главного тренера. И это действительно громкая новость. Один из самых ярких молодых итальянских специалистов приедет в Украину и точно добавит красок нашему чемпионату. Роберто Де Дзерби подписал контракт с дончанами.

Мы писали о том, чем интересен этот тренер еще как только появились о его возможном переходе из «Сассуоло». Вот тот текст без правок.

Должно произойти что-то невероятное, чтобы Луиш Каштру остался главным тренером «Шахтера» по окончании текущего сезона. Если генеральный директор открыто критикует игру команды, то это приговор для главного тренера.

Каштру в прошлом сезоне выиграл чемпионат Украины с рекордным 23-очковым отрывом, а после этого дошел с «горняками» к полуфиналу Лиги Европы. При чем, если там было разгромное поражение от «Интера», то в группе уже текущей Лиги чемпионов Каштру показал готовность отступать от принципов во благо результата – ничьи с итальянцами и победы над «Реалом».

Вот только текущий сезон завершится для «Шахтера» без трофеев. И произойдет это впервые с 2006/07, когда не удалось взять ни Суперкубок, ни Кубок, ни чемпионат. После этого 13 сезонов «горняки» как минимум один кубок над головой поднимали.

Но если вскоре последует увольнение Каштру, то кто-то должен занять его место. И если сперва все искренне верили в кандидатуру, то в последние дни говорят только об одном человеке –. И его кандидатуру, как пишут итальянские инсайдеры , поддерживает сам директор «Шахтера» по футболу. Так что здесь конкуренции от еще до недавно рекордсмена сборной Хорватии не будет.

Кто такой Роберто де Дзерби? Он третий год работает середняком чемпионата Италии «Сассуоло», который продолжает влюблять в себя болельщиков. Нороверди играют в привлекательный футбол с обилием забитых мячей. Впрочем, это пока не помогает ей подняться в турнирной таблице выше восьмого места.

О Де Дзерби футболисте мало кто вспомнит. Но говорят, что он был невероятно талантлив. Настолько, что в «Милане» своей игрой на тренировках очаровал даже. Ну а один из тренеров сборной Украины, работавший с молодежной командой россонери, высказался о Роберто так:

«Из той команды Де Дзерби был самым талантливым. Левой он делал все, что хотел. Ему давали мяч, а Роберто обязательно что-то придумывал».

Но переход из молодежного футбола во взрослый – это бич не только нашего, украинского футбола. Строит спросить у Де Дзерби об игровой карьере, как он дерзко отрезает:

«Я не собираюсь плакать о том, что заслуживал большего».

В «Милане» у него не срослось и дебютировал в Серии А он только в 28 лет – в «Наполи», с которым поднялся из Серии В. В элите итальянского футбола у Де Дзерби насобиралось всего три матча, но он под конец карьеры он успел попробовать на вкус еще и Лигу чемпионов – играл с румынским ЧФР Клуж против «Ромы» и «Баварии»:

«Высшая точка моей карьеры? Матч с «Баварией» в Лиге чемпионов. Я считаю его наградой за жертвы, на которые шел, чтобы восстановиться после нескольких тяжелых травм. Но самые приятные моменты – другие: повышение в классе с «Катаньей» и «Наполи». В этих командах я играл важную роль».

По словам самого Де Дзерби, он чувствовал в себе смелость тренировать команду Серии А уже в 32 года. Но, конечно, его карьера развивалась не столь стремительно. Тренер, который сейчас не скрывает своей любви к футболу Пепа Гвардиолы и Марсело Бьелсы, начал путь менеджера из вылета из Серии D и последовавшего увольнения.

Но затем была Серия С. При чем, его «Фоджу» критиковали за красивый футбол (да, не только в Первой лиге Украины говорят, что с ним результата не добиться). Но правда в этом была – команда Де Дзерби дважды играла в плей-офф за повышение в классе, но так и оставалась в третьем дивизионе. Затем итальянец аж на 12 матчей задержался в «Палермо», в который, как потом признался, лучше бы и не приходил, хоть бывший президент клуба Дзампарини и называл увольнение Роберто одной из своих главных ошибок.

И вот у Де Дзерби появилась возможность наконец-то по-настоящему заявить о себе – приглашение от «Беневенто», проигравшего все девять матчей на старте сезона. Команда, которой сейчас руководит, тогда избежать вылета не смогла, но из безнадежного аутсайдера стала коллективом, который набрал 4 очка в двух матчах с «Миланом», а также забивал по два мяча «Роме», «Лацио» и «Ювентусу».

Ну а уже следующий этап – «Сассуоло», которое еще не забыло об исторических успехах с Эусебио Ди Франческо.

В текущем сезоне команда, которая лишь в сезоне 2012/13 дебютировала в Серии А, поразила многих, когда после восьмого тура шла на втором месте в чемпионате Италии. Конечно же, удержатся на таком уровне долгое время было нереально и сейчас коллектив Де Дзерби уступает большой семерке: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта», «Наполи», «Лацио», «Рома». Вклиниться между ними не получается.

Впрочем, поговаривают, что римляне рассматривают Роберто в качестве замены Паулу Фонсеке. А в позапрошлом сезоне, после увольнения Эрнесто Вальверде, даже были слухи о «Барселоне». Это уже слишком? Наверное. Но испанская концепция позиционного футбола (Juego de posición) Де Дзерби близка. Ну и к большому вызову он, по его словам, готов.

Интересно, насколько «Шахтер», стартующий в следующем сезоне Лиги чемпионов из квалификации, будет для него большим вызовом? Сейчас выглядит так, что если «горнякам» удастся убедить Де Дзерби выбрать их клуб, то они уже могут считать себя победителями. Просто для этого придется выиграть серьезную конкуренцию.

И также интересно, как в «Шахтере», где все уже привыкли видеть португалоязычного тренера, приживется Де Дзерби. Впрочем, как раз итальянец Невио Скала принес дончанам первое чемпионство в Украине.

О том, как выглядит футбол Де Дзерби можно сделать вывод из слов Кевина-Принса Боатенга. Именно под руководством итальянца он заставил обратить на себя внимание «Барселоны»:

«Роберто пытается предоставить каждому игроку по шесть вариантов развития атаки, когда мы владеем мячом. Только представьте – каждый раз, когда к тебе приходит получаешь мяч, ты имеешь 6 опций для паса. Впечатляет. Любой, кто с ним пересекался, говорил: «Это невероятно». Когда мы владели мячом, то четко знали, что необходимо делать. Если мы в точности выполняли его указания, то, в большинстве случаев, не просто показывали красивый футбол, но и выигрывали».

Для Де Дзерби важна структура, но только в начале атаки, там, где все должно быть доведено до автоматизма. На чужой трети поля тренер дает возможность игрокам проявлять свои индивидуальные качества:

«Игра один в один – суть футбола. Я обожаю, когда мой игрок идет в дриблинг. Если для этого есть возможность, а он принимает другое решение, я очень злюсь».

В «Шахтере» есть достаточно игроков, которым должны понравится подобные слова тренера. Но есть то, что может стать для «горняков» в новинку. Только ленивый не говорил о прессинге дончан. Точнее, о его отсутствии. С возрастными игроками атаки его сложно и, практически, невозможно применять. Впрочем, «Сассуоло» Де Дзерби одна из самых прессингующих команд Италии. Есть большие сомнения, что тренер примется себе изменять с переходом в новый клуб. Но это должно быть только к лучшему.

Тактический анализ «Сассуоло» Де Дзерби:

Хороший ли Де Дзерби тренер? Был бы плохим, выделяли бы его Хосеп Гвардиола и Ариго Сакки? Будет ли он полезен «Шахтеру»? Никто не знает как сложится, но предпосылки для этого есть. Новый тренер – это всегда риск. Тем более тренер, перед которым никогда ранее не стояли задачи выигрывать трофеи и играть в Лиге чемпионов.

«Шахтер» – это вызов, хоть кому-то и может показаться, что менять клуб Серии А на УПЛ – это больше шаг назад, чем рост. Наоборот, рост, при чем, планомерный, разумный. Интересно только, готовы ли «горняки» к такому тренеру. Вот к такому:

«Чего хочу лично я? Тренировать где мне хочется, как мне хочется и когда мне хочется. Хочу свободы. Мечтаю о свободе Бьелсы, который делает только то, что нравится ему. Я ему завидую».

Если Де Дзерби приедет в Украину, то скучно точно не будет. Если сомневаетесь, то вот обзор последнего матча «Сассуоло» в чемпионате:

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua