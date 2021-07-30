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Де Дзерби хочет подписать воспитанника «Барселоны»

«Горняки» желают переманить игрока из португальского чемпионата
Футбол Украинская Премьер-лига
15:58
Де Дзерби хочет подписать воспитанника «Барселоны»
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» сделал предложение «Бенфике» по трансферу испанского крайнего защитника Алекса Гримальдо, сообщает A Bola.

«Горняки» хотят укрепить позицию левого защитника воспитанником «Барселоны» и отправили запрос его клубу, но как сообщает источник, «орлов» не устроила названная за игрока сумма.

Но возможно, боссы португальского клуба передумают, если «Шахтер» сделает более выгодное предложение. Ведь «Бенфика» сейчас ведет переговоры по трансферу Романа Яремчука из «Гента». Бельгийцы требуют за него около 25-30 миллионов евро, так что «орлам» могу понадобиться деньги, чтобы они могли себе позволить этот трансфер.

В минувшем сезоне Гримальдо отыграл 32 матча за «Бенфику» в чемпионате Португалии, где успел записать на свой счет 11 голевых действий.

Напомним, новичок «горняков» Лассина Траоре назвал ряд причин, из-за которых выбрал «Шахтер».

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Барселона (футбол)

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