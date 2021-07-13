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Де Дзерби: «Хотим сразу начать сезон с побед»

Тренер рассказал, как проходит подготовка команды к сезону
Футбол Украинская Премьер-лига
08:48
Де Дзерби: «Хотим сразу начать сезон с побед»
Роберто Де Дзерби / Фото: Football.ua

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, как проходит подготовка команды к новому сезону. Его слова приводит Tuttomercato.

– Как продвигается работа в «Шахтере»?

– Мы вернулись с заграничного сбора, потому что чемпионат стартует уже 24 июля. У команды есть несколько выходных. Очень скоро мы возобновим подготовку к первому туру. Затем нас ждут два матча квалификационного раунда Лиги чемпионов, следом – Суперкубок против «Динамо».

Хотим сразу начать сезон с побед. В дальнейшем это поможет психологически.

– Почему решили уехать из Италии в Украину?

– Я покинул Италию, потому что почувствовал, что моя история с «Сассуоло» подошла к концу. Иначе бы я никогда оттуда не уехал. Мне там очень нравилось.

Наши футбольные философии с «Шахтером» совпали, к тому же есть возможность попробовать свои силы в Лиге чемпионов

Ранее Де Дзерби назвал двух новичков ключевыми игроками в «Шахтере».

Петр Приходько
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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