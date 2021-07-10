Де Дзерби: «Мудрику нужно стать мужчиной»

Тренер заявил, что верит в своего подопечного

Михаил Мудрик / Фото: UA-Football

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о своем подопечном Михаиле Мудрике. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Михаил Мудрик в первый день сборов и сегодня: как изменилось его взаимодействие с футболистами, каков потенциал?

– Я очень верю в Мудрика. Однако и он должен понять, что я даю ему возможности, которые он должен компенсировать хорошей игрой и стать мужчиной с большой буквы



Напомним, «Шахтер» завершил первый сбор в Австрии матчем с «Шальке» (0:0).