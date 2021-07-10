Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Де Дзерби: «Мудрику нужно стать мужчиной»

Тренер заявил, что верит в своего подопечного
Футбол Украинская Премьер-лига
09:42
Де Дзерби: «Мудрику нужно стать мужчиной»
Михаил Мудрик / Фото: UA-Football

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о своем подопечном Михаиле Мудрике. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Михаил Мудрик в первый день сборов и сегодня: как изменилось его взаимодействие с футболистами, каков потенциал?

– Я очень верю в Мудрика. Однако и он должен понять, что я даю ему возможности, которые он должен компенсировать хорошей игрой и стать мужчиной с большой буквы

Напомним, «Шахтер» завершил первый сбор в Австрии матчем с «Шальке» (0:0).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Михаил Мудрик Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кривцов: «Нужно слушать критику от людей, которые в этом разбираются, а не от тех, кто пишет комментарии»
Кривцов: «Нужно слушать критику от людей, которые в этом разбираются, а не от тех, кто пишет комментарии»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:17
«Шахтер» сыграл вничью с «Шальке» в контрольном матче
«Шахтер» сыграл вничью с «Шальке» в контрольном матче
Футбол Украинская Премьер-лига
9 июля 21:10
СМИ. «Шахтер» не отпустил защитника на Олимпийские игры
СМИ. «Шахтер» не отпустил защитника на Олимпийские игры
Футбол Украинская Премьер-лига
9 июля 15:16
Тете: «Шахтеру» предстоит сделать еще многое»
Тете: «Шахтеру» предстоит сделать еще многое»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 июля 09:42
Тете рассказал, что изменилось в тренировочном процессе «Шахтера» при Де Дзерби
Тете рассказал, что изменилось в тренировочном процессе «Шахтера» при Де Дзерби
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 22:57
Трубин: «После сборной сразу вернулся в «Шахтер», чтобы понять, чего хочет Де Дзерби»
Трубин: «После сборной сразу вернулся в «Шахтер», чтобы понять, чего хочет Де Дзерби»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 22:33

Новости: Футбол

Кейн – о финале Евро-2020: «За такие возможности нужно хвататься обеими руками»
Кейн – о финале Евро-2020: «За такие возможности нужно хвататься обеими руками»
Евро-2020
09:58
Де Дзерби: «Мудрику нужно стать мужчиной»
Де Дзерби: «Мудрику нужно стать мужчиной»
Украинская Премьер-лига
09:42
Защитник сборной Украины: «С Зеленским страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл»
Защитник сборной Украины: «С Зеленским страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл»
Сборная Украины
09:27
Кривцов: «На Евро было нелегко, ведь резко менялись климатические условия»
Кривцов: «На Евро было нелегко, ведь резко менялись климатические условия»
Евро-2020
09:23
Источник: Коваленко станет игроком «Эмполи»
Источник: Коваленко станет игроком «Эмполи»
Украинские легионеры
09:22
Кривцов: «Нужно слушать критику от людей, которые в этом разбираются, а не от тех, кто пишет комментарии»
Кривцов: «Нужно слушать критику от людей, которые в этом разбираются, а не от тех, кто пишет комментарии»
Украинская Премьер-лига
09:17
Коваленко назвал самые важные голы в своей карьере
Коваленко назвал самые важные голы в своей карьере
Украинские легионеры
09:15
Стоунз: «Очень хочу, чтобы Стерлинга признали лучшим игроком Евро-2020»
Стоунз: «Очень хочу, чтобы Стерлинга признали лучшим игроком Евро-2020»
Евро-2020
08:59
Хавбек «Реала»: «Опыт в АПЛ сделал меня сильнее»
Хавбек «Реала»: «Опыт в АПЛ сделал меня сильнее»
Примерa (Испания)
08:58
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
6
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Футбол Евро-2020
4 июля 17:32
Все новости