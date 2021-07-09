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«Шахтер» сыграл вничью с «Шальке» в контрольном матче
Матч завершился без голов
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» в контрольном матче на сборах в Австрии сыграл вничью с «Шальке».
Матч завершился без забитых мячей, хотя «горняки» владели инициативой в игре.
Товарищеский матч:
«Шахтер» – «Шальке» 0:0
«Шахтер» (1-й тайм): Трубин, Корниенко, Марлон, Витао, Додо, Маркос Антонио, Майкон, Соломон, Алан Патрик, Педриньо, Траоре.
«Шахтер» (2-й тайм): Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тете, Педриньо, Судаков, Мудрик, Траоре.
Этой был четвертый матч «Шахтера» на сборах.
Ранее «горняки» выиграли у «Санкт-Йоханна» и «Тюркгочу» и уступили «Ракуву».
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