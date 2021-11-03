Де Дзерби: «Мы провели очень хороший матч на «Бернабеу». Уезжаем злыми, потому что без очков»

«Шахтер» во второй раз уступил «Реалу»

Роберто Де Дзерби / Фото: Getty Images

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

- Можно ли сказать, что это ваш лучший матч в «Шахтере»?

– Сегодня мы очень хорошо играли, но, думаю, тоже хорошо сыграли с «Интером».

В первом матче с «Реалом» (0:5) также хорошо выглядели. Футбол состоит из эпизодов – первый гол пропустили после автогола Кривцова, а второй – ошибка после аута.

Даже с «Шерифом» – уступили 0:2, но пропустили 2 очень глупых гола, теряли мяч в ключевых позициях, и оттуда «Шериф» проводил контратаки. Думаю, в основном мы играли в Лиге чемпионов хорошие матчи.

Есть 3 ключевые вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах ЛЧ играть лучше: во-первых, победить в УПЛ, во-вторых, видеть прогресс молодых игроков, как Судаков, Мудрик, Бондаренко и остальных, в-третьих – трансферы, особенно на те позиции, где нам нужна скорость, техника, которых сейчас не хватает.

Сегодня мы провели очень хороший матч на «Бернабеу». Печально, что мы сегодня уезжаем очень злыми и без очков, печально и потому, что провели очень хороший матч.

– Как оцените шансы «Шахтера» на евровесну?

– Ждем результата матч «Шериф» – «Интер», а потом посмотрим. Мы приехали сюда победить. Еще осталось 2 игры, и мы попробуем их выиграть.

Считаю, что группа проявилась странной. Никто не ожидал, что мы проиграем «Шерифу», но еще больше не ожидали, что они выиграют в Мадриде (2:1). Если мы победим в 2 матчах, у нас будет 7 очков, мы должны над этим работать



В турнирной таблице своей группы «Шахтер» на последнем месте с 1-м очком.