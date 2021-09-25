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Де Дзерби: «Начинаем интенсивно готовиться к «Интеру»

«Горняки» в хорошем состоянии подходят к матчу ЛЧ
Футбол Украинская Премьер-лига
22:43
Де Дзерби: «Начинаем интенсивно готовиться к «Интеру»
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал для клубной пресс-службы победу над «Вересом» (4:1) в матче 9 тура УПЛ.

Было два разных тайма: в первом показалось, «Шахтер» немного берег силы на «Интер». В перерыве сказали ребятам не бить баклуши, а выходить и делать свое дело?

«В принципе, я согласен. В первом тайме мы сыграли хорошо, но, может быть, не слишком были уверены в себе. Не считаю, что мы уже думали об «Интере». Вопрос в том, что в старте вышли многие ребята, которые в этом сезоне мало играли. И у нас на поле много молодых. Кроме Пятова, Марлоса и Кривцова почти всем порядка 20–21 года. Иногда есть проблема нехватки опыта, и когда мы должны бы закрыть матч, он еще остается открытым. Я считаю, что сегодня мы одержали важную победу для молодых футболистов и в целом важную в чемпионате».

Когда на поле вернется Анатолий Трубин? Следующий матч – с «Интером», представителем Италии. Является ли эта встреча для вас особенной?

«Трубин сегодня был на скамейке, он еще не в отличном состоянии, поэтому интенсивно тренируется. Я не спешу, потому что есть Пятов, вратарь, заслуживающий играть в стартовом составе. Когда Трубин будет готов на сто процентов, только тогда он может снова сыграть. Что касается «Интера», завтра мы начнем интенсивно готовиться к матчу. Это сильная команда – даже сильнее, чем в прошлом сезоне».

Не было ли риском выпускать столько молодых игроков, так менять состав после матча в среду?

«Да, конечно, это был риск, но я тренирую ребят каждый день и знаю их качества. Бондаренко, Корниенко, всех остальных, кто играл сегодня. И у меня цель, чтобы, уходя из «Шахтера», я оставил команду сильнее, чем она была. Чтобы прогрессировать, они должны играть в таких матчах. Конопля, Корниенко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сикан… Если мы не будем уделять внимание будущему, то, когда закончат карьеру Пятов, Степаненко, Кривцов и Марлос, наши молодые футболисты будут не готовы, и тогда «Шахтеру» нужно будет уменьшить амбиции».

Почему 11-метровый исполнял Марлос, а не Траоре? И дайте прогноз, сможет ли Лассина стать лучшим бомбардиром чемпионата по итогам сезона.

«Я всегда называю трех футболистов, которые могут бить пенальти, и сегодня ими были Марлос, Тете и Сикан. Конечно, я говорю, кто на первом, на втором и третьем местах, и потом они сами разбираются на поле. До момента, пока они не будут ссориться из-за этого, – тогда я сам буду решать. По поводу Траоре, я считаю, что он должен ставить цель стать лучшим бомбардиром сезона. Кстати, мы не должны забывать, что ему только 20 лет».

«Шахтер» после девяти туров идет на втором месте в УПЛ, отставая от «Динамо» на три очка.

Павел Харченко
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Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби Верес

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