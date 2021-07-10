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Де Дзерби назвал двух новичков «Шахтера» ключевыми исполнителями в команде

Тренер выделил Марлона и Траоре
Футбол Украинская Премьер-лига
10:59
Де Дзерби назвал двух новичков «Шахтера» ключевыми исполнителями в команде
Лассина Траоре / Фото: Twitter

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби назвал ключевых исполнителей в донецкой команде. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– В отсутствие травмированного Мораеса основным нападающим, судя по контрольным матчам, становится Траоре, второй – Дентиньо. А какие функции в атаке при этом ложатся на плечи Фернандо и Сикана?

– Мне очень жаль, что так произошло с Мораесом, надеюсь, он восстановится как можно быстрее. Сейчас на позиции девятки у нас четыре игрока, при этом Траоре – ключевой исполнитель. Трое остальных должны найти свои возможности, чтобы также иметь игровое время.

– Марлон для вас системообразующий игрок, учитывая, что он начинает атаки, говорит с вами на одном языке и подсказывает другим бразильцам?

– Действительно, Марлон – ключевой, но в моей команде таковыми являются и другие футболисты. «Шахтер» начинается с самого опытного Пятова и заканчивается самым молодым – Судаковым.

Ранее Де Дзерби подвел итоги первого сбора «Шахтера» в Австрии.

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби Лассина Траоре

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