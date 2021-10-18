Де Дзерби назвал игрока, которому бы отдал Золотой мяч

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби назвал изданию Marca своего фаворита Золотого мяча.

Вы бы отдали «Золотой мяч» Бензема?

Сильнее Левандовского?

Как остановить его на поле?

«Я не знаю. В финале Лиги наций против Испании игра у Бензема не особо получалась, но он нашел возможность пробить с 25 метров, попал и перевернул матч. Нужно больше держать мяч и меньше давать им владеть сопернику, особенно Бензема, однако ему хватит и парочки моментов, чтобы за секунду все перевернуть».

Француз является одним из главных претендентов на ЗМ, наряду с Левандовски, Месси, Роналду и Жоржиньо.

Вскоре нападающий в составе «Реала» сыграет с «Шахтером» в матче Лиги чемпионов, который состоится 19 октября в Киеве.

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