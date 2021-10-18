Бэйл и Азар не сыграют против «Шахтера»
Де Дзерби назвал игрока, которому бы отдал Золотой мяч
Вскоре подопечные итальянца сойдутся с этим форвардом на поле
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Динамо
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби назвал изданию Marca своего фаворита Золотого мяча.
Вы бы отдали «Золотой мяч» Бензема?
«Однозначно. Для меня он сильнейший центрфорвард мира уже несколько лет».
Сильнее Левандовского?
«Для меня да. С небольшим перевесом Бензема лучше. Я выбираю Карима».
Как остановить его на поле?
«Я не знаю. В финале Лиги наций против Испании игра у Бензема не особо получалась, но он нашел возможность пробить с 25 метров, попал и перевернул матч.
Нужно больше держать мяч и меньше давать им владеть сопернику, особенно Бензема, однако ему хватит и парочки моментов, чтобы за секунду все перевернуть».
Француз является одним из главных претендентов на ЗМ, наряду с Левандовски, Месси, Роналду и Жоржиньо.
Вскоре нападающий в составе «Реала» сыграет с «Шахтером» в матче Лиги чемпионов, который состоится 19 октября в Киеве.
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