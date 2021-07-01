Де Дзерби назвал причину выбора «Шахтера» в качестве продолжения карьеры

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби раскрыл причины, по которым выбрал именно донецкий клуб для продолжения карьеры. Слова специалиста предает RMC Sport.

Безо всяких сомнений, это также является причиной, по которой я приехал в «Шахтер». В любом случае во мне есть любопытство. Я хочу открывать для себя что-то новое и расширять свои знания с помощью другого футбола.