Педриньо объяснил причины перехода в «Шахтер»
Де Дзерби назвал причину выбора «Шахтера» в качестве продолжения карьеры
Итальянский специалист руководствовался любопытством
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби раскрыл причины, по которым выбрал именно донецкий клуб для продолжения карьеры. Слова специалиста предает RMC Sport.
Можно ли сравнивать ваш выбор в пользу «Шахтера» с выбором «Клужа» в бытность футболистом? Это тоже был новый опыт за границей и новая культура…
Безо всяких сомнений, это также является причиной, по которой я приехал в «Шахтер». В любом случае во мне есть любопытство. Я хочу открывать для себя что-то новое и расширять свои знания с помощью другого футбола.
Де Дзерби также рассказал о любимом амплуа игроков.
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