Де Дзерби назвал свою глобальную задачу в «Шахтере»

Тренер считает, что донецкий клуб нуждается в изменениях

Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби назвал свою главную задачу в донецком клубе. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«В прошлом сезоне «Шахтер» финишировал вторым с отставанием от «Динамо» на 11 очков. И не добился ни одной из поставленных целей. Поэтому я считаю, что пришло время для изменений.

Моей глобальной задачей будет оставить по окончании своей работы «Шахтер» более сильным по сравнению с тем, каким я его принял.

И для того, чтобы команда выросла в целом, нужно помогать расти молодым игрокам, чтобы они совершенствовались и стали настоящими футболистами».



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