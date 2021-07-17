Траоре: «У «Шахтера» фантастический проект. Часто смотрю футбол, потому хорошо знал и про команду и Украину»
Де Дзерби: «Не ожидал, что игроки «Шахтера» так быстро поймут меня»
Тренер «горняков» – о работе со своим штабом и донесении своих идей подопечным
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался в эфире Shakhtar TV по поводу взаимодействия со своим штабом. Также специалист рассказал об успехах в донесении до подопечных своих идей.
У нас отличный тренерский штаб и все вместе мы одна команда. У нас есть одна цель. Они поддерживают меня, я поддерживаю их.
Я даже не думал, что футболисты «Шахтера» поймут меня так быстро. Я очень доволен тем, как готовы игроки.
Ранее летний новичок «Шахтера» Лассина Траоре рассказал о том, что знал о клубе до перехода.