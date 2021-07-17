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Де Дзерби: «Не ожидал, что игроки «Шахтера» так быстро поймут меня»

Тренер «горняков» – о работе со своим штабом и донесении своих идей подопечным
Футбол Украинская Премьер-лига
14:56
Де Дзерби: «Не ожидал, что игроки «Шахтера» так быстро поймут меня»
Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался в эфире Shakhtar TV по поводу взаимодействия со своим штабом. Также специалист рассказал об успехах в донесении до подопечных своих идей.

У нас отличный тренерский штаб и все вместе мы одна команда. У нас есть одна цель. Они поддерживают меня, я поддерживаю их.

Я даже не думал, что футболисты «Шахтера» поймут меня так быстро. Я очень доволен тем, как готовы игроки.

Ранее летний новичок «Шахтера» Лассина Траоре рассказал о том, что знал о клубе до перехода.

Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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