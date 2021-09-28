Де Дзерби: «Одно очко с «Интером» – престижный результат для Шахтера»

Роберто Де Дзерби / фото - Динамомания

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился своими впечатлениями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные сыграли вничью с «Интером» (0:0), а также рассказал о травме Траоре. Цитирует пресс-служба UEFA.

Думаю, что сегодня не было никакого давления на арбитра. Думаю, что есть другие команды, которые любят давить на арбитров. Украинские журналисты прекрасно знают, о чем я говорю (вероятно, Де Дзерби имеет в виду главного тренера киевского «Динамо» Мирчу Луческу – прим. ред.).

Думаю, что сегодня обе команды показали хороший футбол. Не стоит сегодня говорить об арбитрах. Травма Траоре – случайность. Обе команды сыграли в хороший футбол.

Насколько ощутимой была потеря Траоре для вашего плана на игру?

Я думаю, что, когда Педриньо заменил Траоре, он сыграл грандиозный матч, как и Тете. Как знать, может быть, с Траоре мы бы сегодня и проиграли. Очень жаль, что такой молодой футболист получил травму.

Чем была вызвана ваша реакция, за которую вы получили желтую карточку?

Я думал, что там был фол Мартинеса и штрафной. Но арбитр фол не дал. Такие ситуации бывают, ничего страшного.

Значат ли замены Индзаги форвардов Джеко и Лаутаро Мартинеса, что ваш план по их нейтрализации был выполнен хорошо?

На поле вышли Корреа и Алексис Санчес, которые тоже играют в атаке. Корреа имел несколько шансов. Именно так и было.

Вчера вы сказали, что «Интер» ментально и на бумаге сильнее «Шахтера». Сегодняшний матч это показал?

Думаю то же самое, что и вчера, думаю, что «Интер» ментально сильнее, чем мы. Даже когда «Шахтер» долго владел мячом, «Интер» не потерял терпение, а потом создал нам сложности. Мы должны быть довольны ничьей 0:0.

Будете ли консультироваться с Луишем Каштру перед грядущим противостоянием с «Реалом»? Он – специалист в этом вопросе…

Мы не думаем о «Реале» сейчас. Мы думаем о матче против «Динамо» в воскресенье. Я уже думаю о нем и ментально готов. Мы должны перевернуть иерархию. В прошлом сезоне «Динамо» выиграло чемпионат, и сейчас они впереди. Мы должны думать о матче с ними.

Пятова все называют героем матча. Как он набрал такую фантастическую форму? И какую роль он сейчас играет в вашей команде?

Кто говорил, что Пятов – герой матча? «Интер», Симоне Индзаги, итальянские журналисты? Украинские журналисты? Мне так не кажется, потому что мы создали много моментов. Пятов провел грандиозный матч, но и вся команда провела грандиозный матч. Не считаю правильным выделять только Пятова.

Ничья устраивает «Шахтер»?

Когда я вчера сказал, что «Интер» – грандиозная команда, я не врал, а сказал правду. Считаю, что одно очко для «Шахтера» – это очень престижный результат.