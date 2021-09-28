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Де Дзерби: «Одно очко с «Интером» – престижный результат для Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» доволен игрой подопечных
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 сентября 23:10
Де Дзерби: «Одно очко с «Интером» – престижный результат для Шахтера»
Роберто Де Дзерби / фото - Динамомания

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился своими впечатлениями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные сыграли вничью с «Интером» (0:0), а также рассказал о травме Траоре. Цитирует пресс-служба UEFA.

Есть устойчивое мнение, что в Лиге чемпионов судьи, вольно или невольно, помогают большим командам. Сегодня было подтверждение этой истине?

Думаю, что сегодня не было никакого давления на арбитра. Думаю, что есть другие команды, которые любят давить на арбитров. Украинские журналисты прекрасно знают, о чем я говорю (вероятно, Де Дзерби имеет в виду главного тренера киевского «Динамо» Мирчу Луческу – прим. ред.).

Думаю, что сегодня обе команды показали хороший футбол. Не стоит сегодня говорить об арбитрах. Травма Траоре – случайность. Обе команды сыграли в хороший футбол.

Насколько ощутимой была потеря Траоре для вашего плана на игру?

Я думаю, что, когда Педриньо заменил Траоре, он сыграл грандиозный матч, как и Тете. Как знать, может быть, с Траоре мы бы сегодня и проиграли. Очень жаль, что такой молодой футболист получил травму.

Чем была вызвана ваша реакция, за которую вы получили желтую карточку?

Я думал, что там был фол Мартинеса и штрафной. Но арбитр фол не дал. Такие ситуации бывают, ничего страшного.

Значат ли замены Индзаги форвардов Джеко и Лаутаро Мартинеса, что ваш план по их нейтрализации был выполнен хорошо?

На поле вышли Корреа и Алексис Санчес, которые тоже играют в атаке. Корреа имел несколько шансов. Именно так и было.

Вчера вы сказали, что «Интер» ментально и на бумаге сильнее «Шахтера». Сегодняшний матч это показал?

Думаю то же самое, что и вчера, думаю, что «Интер» ментально сильнее, чем мы. Даже когда «Шахтер» долго владел мячом, «Интер» не потерял терпение, а потом создал нам сложности. Мы должны быть довольны ничьей 0:0.

Будете ли консультироваться с Луишем Каштру перед грядущим противостоянием с «Реалом»? Он – специалист в этом вопросе…

Мы не думаем о «Реале» сейчас. Мы думаем о матче против «Динамо» в воскресенье. Я уже думаю о нем и ментально готов. Мы должны перевернуть иерархию. В прошлом сезоне «Динамо» выиграло чемпионат, и сейчас они впереди. Мы должны думать о матче с ними.

Пятова все называют героем матча. Как он набрал такую фантастическую форму? И какую роль он сейчас играет в вашей команде?

Кто говорил, что Пятов – герой матча? «Интер», Симоне Индзаги, итальянские журналисты? Украинские журналисты? Мне так не кажется, потому что мы создали много моментов. Пятов провел грандиозный матч, но и вся команда провела грандиозный матч. Не считаю правильным выделять только Пятова.

Ничья устраивает «Шахтер»?

Когда я вчера сказал, что «Интер» – грандиозная команда, я не врал, а сказал правду. Считаю, что одно очко для «Шахтера» – это очень престижный результат. 

Напомним, главный тренер «Интера» Симоне Индзаги также подвел итоги этого матча.

Источник: Sports.ua Михаил Рыбак
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Теги

Шахтер Донецк Интер Роберто Де Дзерби

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