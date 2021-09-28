Защитник «Интера»: «При Индзаги мы больше атакуем»
Индзаги: «Де Дзерби хорошо натренировал «Шахтер»
Главный тренер «Интера» – о результатах матча Лиги чемпионов
28 сентября 22:41
Симоне Индзаги / фото - Getty Images
Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (0:0). Цитирует специалиста пресс-служба UEFA.
Сегодня был немного странный матч, ведь не было забитых голов, хотя и было создано много моментов, особенно нашей командой. Хочу отметить вратаря команды соперников, он сыграл на очень высоком уровне. Но и вся команда «Шахтера» сыграла на очень высоком уровне. Вижу, что она хорошо натренирована итальянским тренером Роберто Де Дзерби.
У вас пока только одно очко. В этой группе очень сбалансированные команды?
Согласен. Команды в группе достаточно сбалансированы. Группа равная. Но очень важны следующие туры — наше двойное противостояние с «Шерифом» и двойное противостояние «Шахтера» с «Реалом». Только после этих матчей можно будет что-то прогнозировать.
Напомним, Усик и Беленюк пришли на матч «Шахтер» – «Интер».
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