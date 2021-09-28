Индзаги: «Де Дзерби хорошо натренировал «Шахтер»

Симоне Индзаги / фото - Getty Images

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (0:0). Цитирует специалиста пресс-служба UEFA.

У вас пока только одно очко. В этой группе очень сбалансированные команды?

Согласен. Команды в группе достаточно сбалансированы. Группа равная. Но очень важны следующие туры — наше двойное противостояние с «Шерифом» и двойное противостояние «Шахтера» с «Реалом». Только после этих матчей можно будет что-то прогнозировать.