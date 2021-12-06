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Де Дзерби оценил возможность прихода в «Шахтер» экс-помощника Шевченко в сборной
Специалист не пошел с экс-тренером «сине-желтых» работать в «Дженоа»
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил вероятность вхождения Андреа Мальдеры в свой тренерский штаб. Ранее итальянский специалист был помощником Андрея Шевченко в сборной Украины.
Андреа Мальдера – мой друг, я очень ценю, как он работает, но в данный момент нет такой возможности работать в тренерском штабе. Я не говорю, что в будущем это не получится, но в данный момент это совсем невозможно.
Напомним, Мальдера не вошел в тренерский штаб Шевченко в «Дженоа».
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