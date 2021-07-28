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Де Дзерби получил гарантию, что Соломон не будет продан до конца сезона

Израильтянин не покинет «Шахтер» в текущее межсезонье
Футбол Украинская Премьер-лига
19:30
Де Дзерби получил гарантию, что Соломон не будет продан до конца сезона
Манор Соломон / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Манор Соломон не покинет команду в ближайшее время. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби получил соответствующие гарантии от руководства клуба. Специалисту пообещали, что израильтянин не будет продан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне 22-летний игрок провел 35 поединков. В них ему удалось забить 11 мячей и оформить одну результативную передачу. В «Шахтере» оценивают стоимость футболиста в 20 млн евро.

Ранее Соломон пообещал, что в будущем можно будет увидеть лучшую версию команды.

Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Манор Соломон Роберто Де Дзерби

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