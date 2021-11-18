Де Дзерби пожелал Украине не попасть на Италию в плей-офф отбора ЧМ-2022

Специалист не хочет болеть против «сине-желтых»

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал для клубной пресс-службы выступления своих подопечных в составе сборной Украины в матчах отбора на чемпионат мира 2022.

11 футболистов «Шахтера» были в сборных. Насколько вы довольны их выступлением и что можете сказать об утверждении Александра Петракова главным тренером сборной Украины, об успехах национальной команды?

«Я очень рад, что у Украины будет возможность квалифицироваться на чемпионат мира. Футболисты провели грандиозный матч, особенно Степаненко и Матвиенко. Желаю сборной попасть на чемпионат мира и надеюсь, что не встретятся Италия с Украиной».

«Сине-желтые» могут встретиться в стыковых матчах с Италией, Португалией и еще несколькими достаточно грозными соперниками.

Напомним, ранее Де Дзерби подтвердил интерес «горняков» к лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины.