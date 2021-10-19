Де Дзерби: «Буду рад, если сыграем с «Реалом» без страха»
Де Дзерби признан лучшим тренером 11-го тура УПЛ
Его «Шахтер» разнес «Зарю» в центральном матче
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби признан лучшим специалистом 11-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
Решение было принято Всеукраинским объединением тренеров. Эксперты оценили работу наставника «горняков» 4,8 баллами.
Подопечные Де Дзерби в 11-м туре украинской Премьер-лиги разгромили «Зарю» (6:1). Таким образом, «оранжево-черные» не позволили «Динамо» оторваться в турнирной таблице.
Ранее Де Дзерби оценил вероятность участия Исмаили в матче Лиги чемпионов против «Реала».
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