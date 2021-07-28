Де Дзерби прокомментировал новость о трансляциях матчей «Шахтера» на итальянском ТВ

За работой специалиста будут следить на родине

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал новость, что матчи его команды будут транслироваться в Италии – на родине специалиста:

«Я очень обрадовался, потому что моя семья и друзья могут следить за мной и моей командой. Благодарен «Шахтеру» и каналу SportItalia, что дали такую возможность. И для нас это большой плюс, ведь много итальянских клубов могут увидеть, насколько мы крепкие как команда и как сильны и талантливы наши футболисты».

Свой первый официальный матч у руля команды наставник завершил победой над «Ингульцом» со счетом 2:1.

Ранее Де Дзерби рассказал о бразильском игроке, который его впечатлил.