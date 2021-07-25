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Де Дзерби: «Пропустили совсем необязательный мяч с «Ингульцом»

Тренер «горняков» считает, что нервной концовки можно было избежать
Футбол Украинская Премьер-лига
07:42
Де Дзерби: «Пропустили совсем необязательный мяч с «Ингульцом»
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал свой первый официальный матч во главе команды. «Горняки» сумели победить в игре стартового тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (2:1).

Я считаю, что мы доминировали на поле 80 минут. За этот отрезок времени мы должны были забивать четыре, пять или даже шесть мячей. К сожалению, забили только два. Не только в Украине, но и в Италии, и в любой другой стране, когда при счете 2:0 ты пропускаешь гол и счет становится 2:1, матч становится нервным, а его концовка может сложиться как угодно

Но я бы не рассматривал именно первые 10 минут как такие, где мы имели полное, тотальное доминирование. Хочу подчеркнуть: первые 80 минут соперник практически не переходил на чужую половину поля. Газон и стадион – фантастика! Я надеюсь добыть здесь много побед и провести много хороших матчей.

Любой матч сложно выиграть. Я бы не сказал, что проблема в том, что против нас играют в оборонительной манере, потому что даже по такой игре мы имели много возможностей забить. И мы должны были забивать эти голы. Если бы, например, «Шахтер» к 80-й минуте выигрывал 6:0 или 7:0, то, я думаю, никто бы не удивился такому счету.

После замен Педриньо и Алана Патрика «Шахтер» стал слабее? Собственно, я могу с вами согласиться, вполне возможно. Замена этих игроков была вызвана их усталостью. Но я считаю, что Судаков и Тете, вышедшие вместо них, тоже хорошие футболисты. Они выступают на том же уровне, потому нельзя сказать, что «Шахтер» потерял в качестве.

Мы пропустили гол, который я назвал бы совсем необязательным. Очень часто бывает так, что какой-то эпизод меняет дальнейший ход матча. Если бы мы не пропустили тот мяч, скорее всего, игра так и завершилась бы в нашу пользу спокойно и без лишних нервов.

А так мы добавили уверенности сопернику, который старался этим воспользоваться. У нас же, наоборот, была излишняя нервозность. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что совсем не согласен с тем, что моя команда доминировала только первые 10 минут матча. Мы доминировали 80 минут. Хотя я даю возможность каждому видеть футбол так, как он считает нужным.

Судаков после замены стал играть слева? Я хочу немного подкорректировать. Судаков в начале карьеры играл именно на левом фланге – это вполне естественная для него позиция. Маркос Антонио помог нам подержать мяч, отдавать между линий – как раз для этого мы его и выпустили.

Траоре – 2001 года рождения, Соломон и Корниенко – 1999-го, Педриньо – 1998-го. Судаков, Мудрик, Тете, Маркос Антонио… У нас много молодых игроков. У них будут шансы себя показать.

Бондаренко, Конопля и Мудрик – футболисты, которые мне очень нравятся. Уверен, что на протяжении чемпионата у них будет возможность проявить себя. Тех, кто вышел на поле сегодня, я считаю более готовыми на данный момент для стартового состава.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» не продаст лидера в «Милан».

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Ингулец Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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