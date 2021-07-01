Де Дзерби рассказал о любимом амплуа игроков

Тренер любит креативных игроков

Роберто Де Дзерби / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал RMC Sport о том, какой типаж игроков он больше всего любит, и сравнил игроков «Шахтера» и «Сассуоло».

«Я думаю, что мои команды не могут играть без «десятки». Если вы посмотрите на мои команды, то там всегда есть, по крайней мере, две или три «десятки» одновременно. Есть несколько типов игроков такого амплуа. Есть тот, кто строит игру несколько ниже, как Максим Лопес, Стефано Сенси или Мануэль Локателли, но есть и «десятки» выдвинутые, как Доменико Берарди, который начинает атаки справа, или как Джуричич, который представляет собой еще один типаж «десятки». Я думаю о атакующих футболистах не с точки зрения позиционирования на поле, а скорее, с точки зрения психологии на поле, их интуиции. В «Сассуоло» мы иногда выпускали на поле пять футболистов, которых можно называть «десятками», но с разными характеристиками. И в «Шахтере» то же самое. У меня здесь есть Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Педриньо, Тете, Марлос. В моем видении игры они все – «десятки». Но это не говорит, что все они футболисты одного профайла. Например, Алан Патрик больше организовывает атаки, а Педриньо – это, как Джуричич. Тете больше схож с Берарди, а Соломон напоминает Бога. Все они высококлассные игроки, которые добавляют команде непредсказуемости».

Де Дзерби уже провел первый матч у руля донецкого клуба, крупно разгромив команду из Австрии.

Напомним, защитник «Шахтера» может переехать в европейский клуб.