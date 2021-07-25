Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 2
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кремень - ВПК-Агро 2:0 Окончен
17:00 Горняк-Спорт - Авангард 0:2 Окончен
19:00 Агробизнес - Волынь 2:2 Окончен
19:00 Ужгород - Прикарпатье 0:6 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Колос 0:0 Окончен
19:30 Шахтер - Ингулец 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Подолье - Оболонь -:- Запланирован
18:45 Нива Т - Полесье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Металлист-1925 - Рух -:- Запланирован
19:30 Заря - Александрия -:- Запланирован
19:30 Десна - Черноморец -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 -:- Запланирован

Де Дзерби рассказал о состоянии Коноплянки, Исмаили и Корниенко

Также тренер «Шахтера» оценил дебют летних новичков команды
Футбол Украинская Премьер-лига
09:03
Де Дзерби рассказал о состоянии Коноплянки, Исмаили и Корниенко
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о состоянии защитников Виктора Корниенко и Исмаили, а также хавбека Евгения Коноплянки. Также специалист поделился впечатлениями от дебюта летних новичков «горняков» Марлона, Педриньо и Лассины Траоре в матче с «Ингульцом» (2:1).

Замена Корниенко на Витао в конце? В четверг у Корниенко была высокая температура, в этот день он не тренировался, что отразилось на его физических качествах. Согласен, мне тоже не нравится менять защитников в течение матча.

Коноплянка длительный период времени был травмирован. Только недавно он приступил к тренировкам с нами в полном объеме, наравне с остальными. Та же ситуация и по Исмаили. Я не могу вам гарантировать, что он сегодня вышел бы в стартовом составе. Но будь он здоров и в своих максимальных кондициях, безусловно, был бы частью нашей сегодняшней команды.

Новички? Я очень доволен этими футболистами, но не хотел бы никого выделять, потому что вся команда сыграла на очень хорошем уровне. И скажу еще одну очевидную вещь. Все мы знаем, что в прошлом сезоне чемпионат выиграло «Динамо», а мы были вторыми. Этот чемпионат мы начинаем как команда, которой нужно исправлять ситуацию и побеждать.

Мы начинаем со второй позиции, чтобы выиграть чемпионство. Нам надо работать в первую очередь ментально, чтобы игроки были с «инстинктом убийц», чтобы не оставляли шансов сопернику, лучше реализовывали свои моменты и побеждали с более крупным счетом.

Де Дзерби также отметил, что необязательный пропущенный мяч внес нервозность в игру.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роберто Де Дзерби Евгений Коноплянка Виктор Корниенко Педриньо Витао Марлон Лассина Траоре Исмаили Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Де Дзерби: «Пропустили совсем необязательный мяч с «Ингульцом»
Де Дзерби: «Пропустили совсем необязательный мяч с «Ингульцом»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:42
Де Дзерби: «Должны были выигрывать с большей разницей»
Де Дзерби: «Должны были выигрывать с большей разницей»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 июля 22:25
Воробей: «С Луческу будет больший спрос, Де Дзерби нужно достучаться до игроков»
Воробей: «С Луческу будет больший спрос, Де Дзерби нужно достучаться до игроков»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 июля 11:41
Экс-хавбек сборной Украины: «Де Дзерби разобрался в потенциале своей команды»
Экс-хавбек сборной Украины: «Де Дзерби разобрался в потенциале своей команды»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 июля 22:47
Тренер «Шахтера» назвал, кому бы отдал «Золотой мяч»
Тренер «Шахтера» назвал, кому бы отдал «Золотой мяч»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 июля 16:11
Экс-подопечный Де Дзерби может стать одноклубником Ярмоленко
Экс-подопечный Де Дзерби может стать одноклубником Ярмоленко
Футбол Серия А (Италия)
22 июля 13:11

Новости: Футбол

Когут прокомментировал свой второй матч в УПЛ за 10 лет
Когут прокомментировал свой второй матч в УПЛ за 10 лет
Украинская Премьер-лига
10:14
«Ворсклу» и «КуПС» рассудит арбитр, недавно обслуживающий матч сборной Украины
«Ворсклу» и «КуПС» рассудит арбитр, недавно обслуживающий матч сборной Украины
Лига конференций UEFA
10:11
УПЛ. «Десна» – «Черноморец». Видео трансляция
УПЛ. «Десна» – «Черноморец». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
10:09
УПЛ. «Заря» – «Александрия». Видео трансляция
УПЛ. «Заря» – «Александрия». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
10:02
Холанд устроил автограф-сессию прямо во время матча
Холанд устроил автограф-сессию прямо во время матча
Бундеслига (Германия)
10:01
УПЛ. «Металлист 1925» – «Рух». Видео трансляция
УПЛ. «Металлист 1925» – «Рух». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
09:53
Форвард «Вереса»: «В Ровно наших болельщиков было бы в несколько раз больше»
Форвард «Вереса»: «В Ровно наших болельщиков было бы в несколько раз больше»
Украинская Премьер-лига
09:49
Наггельсман рассказал, как «Баварии» угнаться за клубами, тратящие большие деньги
Наггельсман рассказал, как «Баварии» угнаться за клубами, тратящие большие деньги
Бундеслига (Германия)
09:46
Наставник «Колоса» рассказал, почему игра с «Вересом» получилась скучной
Наставник «Колоса» рассказал, почему игра с «Вересом» получилась скучной
Украинская Премьер-лига
09:29
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
163
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
38
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 11:05
7
Все новости