Де Дзерби рассказал о состоянии Коноплянки, Исмаили и Корниенко

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о состоянии защитников Виктора Корниенко и Исмаили, а также хавбека Евгения Коноплянки. Также специалист поделился впечатлениями от дебюта летних новичков «горняков» Марлона, Педриньо и Лассины Траоре в матче с «Ингульцом» (2:1).

Коноплянка длительный период времени был травмирован. Только недавно он приступил к тренировкам с нами в полном объеме, наравне с остальными. Та же ситуация и по Исмаили. Я не могу вам гарантировать, что он сегодня вышел бы в стартовом составе. Но будь он здоров и в своих максимальных кондициях, безусловно, был бы частью нашей сегодняшней команды.

Новички? Я очень доволен этими футболистами, но не хотел бы никого выделять, потому что вся команда сыграла на очень хорошем уровне. И скажу еще одну очевидную вещь. Все мы знаем, что в прошлом сезоне чемпионат выиграло «Динамо», а мы были вторыми. Этот чемпионат мы начинаем как команда, которой нужно исправлять ситуацию и побеждать.

Мы начинаем со второй позиции, чтобы выиграть чемпионство. Нам надо работать в первую очередь ментально, чтобы игроки были с «инстинктом убийц», чтобы не оставляли шансов сопернику, лучше реализовывали свои моменты и побеждали с более крупным счетом.