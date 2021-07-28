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Де Дзерби рассказал о впечатлившем его игроке из Бразилии

Наставник не прочь привлечь футболиста в «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:28
Де Дзерби рассказал о впечатлившем его игроке из Бразилии
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал Tuttojuve, какой заокеанский игрок впечатлил его больше всего:

«Кайо Жорже? Он мне нравится, очень нравится. Какое отношение он имеет к переходу в «Ювентус»?

Я не знаю, как насчет «Ювентуса» и других команд, но мне он очень нравится. Во многом так же, как и Хорхе Карраскаль – еще один невероятно талантливый игрок, который готов сделать шаг вперед для выступления в топовых европейских чемпионатах».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» интересуется бразильцем и готов подписать его по просьбе Де Дзерби.

Также Жорже находится в сфере интересов «Милана», но если итальянцы не смогут заполучить игрока, то они переключаться на вингера «горняков» Тете. Но как сообщалось ранее, донецкий клуб не намерен отпускать своего лидера.

Первый официальный матч на посту главного тренера закончился для Де Дзерби триумфом. «Шахтер» переиграл «Ингулец» со счетом 2:1, но мог забивать намного больше.

Напомним, итальянский специалист рассказал о состоянии Коноплянки.

Павел Харченко
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Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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