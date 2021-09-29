Де Дзерби: «Шахтер» – грандиозный клуб, но без Траоре сложно»

Роберто Де Дзерби / фото - UEFA

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби подвел итоги второго матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечные сыграли вничью с «Интером», а также высказался о травме Лассина Траоре и его вылете до конца сезона.

В интервью YouTube каналу «Шахтера» Де Дзерби сказал:

Первые новости о Траоре не очень хорошие. Посмотрим на днях. Конечно, это самое ужасное, что может произойти в футболе. Как бывший футболист, у которого было несколько серьезных травм, забываю в таких случаях, что значит играть в футбол. Это печально для молодого человека. Мы вместе с Траоре в этот момент. Мы стараемся быть с ним рядом на протяжении всего времени реабилитации. «Шахтер» – грандиозный клуб, но без Траоре сложно, конечно.

Довольны ли вы смелостью «Шахтера»?

Очень, очень доволен. Мы уже сыграли грандиозный матч против «Динамо» в Суперкубке. Против «Интера» еще раз сыграли очень хорошо, как против «Динамо». Поэтому это уже два матча, в которых мы играли грандиозно. Сейчас у нас снова матч с «Динамо». Это не просто матч, а матч с большой буквы. Против чемпиона Украины прошлого сезона, не надо забывать, что они лидируют в таблице. Должны готовиться к этой встрече правильно, чтобы опять сыграть очень хороший матч.

Моменты были у обеих команд. Счет мог быть и 3:3, и 4:4. Да, мы могли забить несколько голов. Но у «Интера» было тоже несколько шансов. Не могу сказать, кто играл лучше или хуже. Но могу сказать, что мы очень хорошо сыграли.

Можно сказать, что в этой группе все будет запутано до последнего тура?

Посмотрим. Мы до сих пор злые, потому что потеряли очки в матче с «Шерифом». Сейчас стало сложнее. Но осталось еще 4 матча. Постараемся выиграть все, как старались и против «Интера». Мы играли против сильной команды, может происходить, что в результате ничья.

Мы должны знать, что в этом сезоне у них идет процесс, они начали новый цикл несколько месяцев назад. Мы должны быть очень гордыми, потому что спустя несколько месяцев мы уже играли на уровне «Интера».