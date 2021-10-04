Де Дзерби: «Шахтер» полностью доминировал – от начала и до конца, а «Динамо» тянуло время в концовке»

Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о ничьей с «Динамо» (0:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– Интересный вопрос. Считаю, что это случайность. Особенно сегодня. Поскольку я видел, что только одна команда доминировала в матче от начала и до конца, и это был «Шахтер».

К сожалению, у нас травмированы Фернандо, Траоре и Мораес. И поэтому у нас были сложности с тем, чтобы забить гол, но на самом деле я очень доволен тем, как мы сыграли, у нас было много потенциальных шансов забить.

«Динамо» – это чемпион прошлого сезона с отрывом в 11-12 очков. И видеть, что в конце игры они просто тянули время – это большой знак для нас, чтобы мы были уверены в наших силах.

- Считаете ли вы результат закономерным или «Шахтер», по вашему мнению, заслужил победу?

– Думаю, что мы заслужили забить гол. Но, конечно, «Динамо» – это сильная команда, они выиграли все трофеи в Украине в прошлом сезоне. Однако в этом сезоне все началось заново, и мы уже выиграли Суперкубок. И сегодняшний матч показал, что мы заслужили большего.

Но играть против «Динамо» всегда сложно. Считаю, что мои игроки провели сегодня очень хороший матч.

- Это уже второе украинское классико для вас. Насколько для вас эти матчи уже стали принципиальными? Сравнимы ли они по эмоциям с итальянскими дерби?

– Ни как игрок, ни как тренер, я никогда не представлял ни «Интер», ни «Милан». Понятно, что этот матч дает мне большой стимул и мотивацию, чтобы показать максимально, на что я способен.

- В первом тайме основная угроза вашим воротам исходила с правого фланга. В чем причина этого?

– Вы правы. Связано это с тем, что Марлос запаздывал при возвращении в оборону. В этой зоне соперники доставили нам трудности