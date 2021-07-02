Де Дзерби назвал причину выбора «Шахтера» в качестве продолжения карьеры
Де Дзерби сравнил нынешнюю иргу «Шахтера» с младенцем
Итальянский специалист отметил, что «горняков» ждет постепенное развитие
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, как планирует развивать игру своих подопечных. Специалист не намерен спешить. Его слова передает RMC Sport.
Руководство «Шахтера» имеет схожий с моим взгляд на футбол. Перед подписанием контракта у меня было понимание того, что они прислушаются ко мне в выборе персонала. Здесь уже были игроки, которые мне очень нравились. Я особо не прошу времени, сосредотачиваясь на игроках, и на том, что мне нужно для работы.
Эффект возникнет не сразу а шаг за шагом. Спустя месяц «Шахтер» не сможет быть таким продуктом, каким был «Сассуоло» после трех лет моей работы там. Младенец не может научиться ходить через месяц после рождения.
Ранее Де Дзерби назвал причину выбора «Шахтера» в качестве продолжения карьеры.
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