Де Дзерби: «Только «Шахтер» сегодня играл в футбол. Не знаю, что делали остальные»

Специалист уверен, что его команда заслужила победу

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью с «Динамо» (0:0) в матче десятого тура УПЛ.

Насколько справедливый результат матча?

«Только одна команда хотела играть. Особенно команда, которая постоянно играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я очень доволен, как моя команда сыграла».

Вы имеете в виду, что «Динамо» не хотело играть?

«Нет, я просто видел матч, где только «Шахтер» играл. Не знаю, что остальные видели сегодня».

Мог ли сегодня «Шахтер» добыть больше, чем ничью?

«Педриньо сегодня сыграл очень хорошо, но он – не нападающий. Мы создали сегодня много шансов, чтобы забить гол. Даже потенциальных было много. Но, конечно, мы не забили. Но я уверен, что «Шахтер» доминировал сегодня».

Как здоровье Траоре и других травмированных?

«У Исмаили маленькая травма, он будет после паузы. Фернандо и Дентиньо будут тренироваться после паузы. Траоре нужно ждать».

Насколько процентов это тот «Шахтер», который вы хотите видеть? Вы уже имели ничью с «Интером» и победу в Суперкубке.

«Думаю, в тех матчах, которые вы назвали, мы сыграли очень хорошо. Есть встречи, в которых можно победить, а есть такие, как сегодня, когда получилась ничья. Но моя команда играла очень хорошо и в Суперкубке, и против «Интера», и сегодня вечером».

Стало известно, сколько болельщиков посетило этот матч.