Итоги 10 тура УПЛ. Скучные нули «Шахтера» и «Динамо». «Заря» и «Ворскла набирают обороты
Де Дзерби: «Только «Шахтер» сегодня играл в футбол. Не знаю, что делали остальные»
Специалист уверен, что его команда заслужила победу
3 октября 22:50
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью с «Динамо» (0:0) в матче десятого тура УПЛ.
Насколько справедливый результат матча?
«Только одна команда хотела играть. Особенно команда, которая постоянно играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я очень доволен, как моя команда сыграла».
Вы имеете в виду, что «Динамо» не хотело играть?
«Нет, я просто видел матч, где только «Шахтер» играл. Не знаю, что остальные видели сегодня».
Мог ли сегодня «Шахтер» добыть больше, чем ничью?
«Педриньо сегодня сыграл очень хорошо, но он – не нападающий. Мы создали сегодня много шансов, чтобы забить гол. Даже потенциальных было много. Но, конечно, мы не забили. Но я уверен, что «Шахтер» доминировал сегодня».
Как здоровье Траоре и других травмированных?
«У Исмаили маленькая травма, он будет после паузы. Фернандо и Дентиньо будут тренироваться после паузы. Траоре нужно ждать».
Насколько процентов это тот «Шахтер», который вы хотите видеть? Вы уже имели ничью с «Интером» и победу в Суперкубке.
«Думаю, в тех матчах, которые вы назвали, мы сыграли очень хорошо. Есть встречи, в которых можно победить, а есть такие, как сегодня, когда получилась ничья. Но моя команда играла очень хорошо и в Суперкубке, и против «Интера», и сегодня вечером».
Стало известно, сколько болельщиков посетило этот матч.
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