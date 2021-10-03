Стало известно, сколько болельщиков посетило матч «Динамо» – «Шахтер»

Команды не смогли порадовать трибуны голами

фото - ФК Динамо

В матче десятого тура УПЛ «Динамо» и «Шахтер» поделили очки (0:0).

Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и уже стало известно, сколько фанатов посетило эту игру.

На трибунах находилось 28 073 зрителя, что перекрыло по посещаемости матч этих же команд за Суперкубок (тогда игру посетили 27 553 человека).

Турнирная таблица УПЛ после 10-го тура.

Напомним, на игре присутствовал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.